Haddad adianta que governo trabalha em nova medida para reduzir o custo de crédito

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou nesta terça-feira, 8, que o governo trabalha em nova medida para reduzir o custo de crédito, na esteira do consignado lançado a trabalhadores do setor privado.

A nova medida, disse, visa conciliar o acesso ao crédito e a preservação da poupança de recursos para fomentar investimentos.

"Não quero antecipar medidas. Nós estamos construindo uma solução muito elegante que preserva crédito barato, um direito do cidadão, mas, ao mesmo tempo, preserva o estoque de poupança para fomentar o investimento", declarou Haddad, em discurso na cerimônia de abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), que acontece dentro da Feicon, feira do setor de construção realizada em São Paulo.



"Nós estamos encontrando esse caminho, construindo juntos. Penso que nós vamos ter boas novas a divulgar brevemente, no sentido de buscar esse equilíbrio entre a poupança nacional, fomento do investimento e aquilo que é direito das pessoas de ter acesso a uma linha de crédito mais barato", acrescentou Haddad.



O ministro, sem dar detalhes aos empresários da construção civil, falou em aperfeiçoar o aproveitamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Pensem vocês no aperfeiçoamento que nós podemos fazer em seguida na questão do FGTS. É um pleito do setor, é absolutamente justo preservar os recursos da FGTS."

Veja também