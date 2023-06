A- A+

ECONOMIA Haddad admite possibilidade de projeto de nova regra fiscal passar por nova votação na Câmara Ministro da Fazenda se reuniu com senadores para esclarecer detalhes da proposta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu, nesta quinta-feira (15), a possibilidade de projeto de lei que cria a nova âncora fiscal do país passar por uma nova votação na Câmara. Segundo ele, caso isso ocorra, deve ser visto como uma forma de aprimorar a proposta.

— Vivemos prestar esclarecimento com os técnicos. Vi um entendimento e um esclarecimento das consequências (de eventual mudança). Se por ventura voltar para a Câmara, queremos que seja visto como gesto de aprimoramento — afirmou ele.

A proposta que prevê uma nova regra fiscal para o país foi aprovada no mês passado pela Câmara e ainda precisa de aval no Senado. Caso o texto seja alterado pelos senadores, contudo, o regimento do Congresso prevê a necessidade de uma nova votação pelos deputados.

Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, participaram de reunião com senadores para discutir eventuais mudanças.

— O governo está aqui para ajudar a Casa e entender as consequências de casa mudança. Nós fizemos um acordo na Câmara, fazendo várias concessões (antes da votação) — afirmou o ministro.

