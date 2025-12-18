A- A+

Ministério da Fazenda Haddad admite que sai da Fazenda em fevereiro, mas evita dizer quem defende para sucedê-lo Ministro já disse que gostaria de colaborar com a campanha à reeleição de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu pela primeira vez publicamente que deve sair do cargo até fevereiro. Segundo ele, o momento exato será definido depois do dia 11 de janeiro, quando retornar de férias e conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Eu acredito que é antes do prazo de desincompatibilização (abril). Seria bom que alguém pudesse tomar as rédeas aqui, porque você tem o decreto de execução orçamentária, tem a preparação da LDO, uma série de providências a serem tomadas — disse Haddad a jornalistas.

O ministro afirmou que não querer causar “constrangimento” a Lula e por isso não iria dizer se tem defendido o nome de seu secretário executivo, Dario Durigan, para sucedê-lo.

— Eu sou uma pessoa que não despacho sozinho. Eu gosto de promover as pessoas que trabalham comigo. Eu as levo comigo todo canto, porque eu acho que elas são melhores do que eu. Então, eu tenho orgulho, todo mundo sabe, eu tenho orgulho das pessoas que trabalham aqui. Eu levo eles para os despachos todos, porque eu quero que o presidente os conheço — disse Haddad, completando que seus secretários frequentemente o substituem em reuniões.

Em entrevista ao Globo na última semana, o ministro da Fazenda afirmou que conversou com Lula sobre seus planos para 2026. Haddad revelou que falou para o presidente que não pretende ser candidato no ano que vem, mas que gostaria de colaborar com a campanha à reeleição do petista. Lula, por sua vez, nas palavras do ministro, teve uma reação “muito amigável” e disse que iria respeitar qualquer decisão do chefe da equipe econômica.

O PT, no entanto, insiste para que Haddad concorra a um cargo majoritário na eleição de São Paulo, seja para o Senado ou para o governo do Estado.

Alckmin também é lembrado pelo PT para concorrer ao governo ou ao Senado por São Paulo. Alckmin foi governador do estado por quatro mandatos e tem boa relação com prefeitos do interior do estado.

