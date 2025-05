Haddad afirma que, em 2 ou 3 anos, toda economia brasileira vai estar digitalizada

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 9, que, em dois ou três anos, toda a economia brasileira vai estar digitalizada, após participar de evento, na B3, na capital paulista, que marcou o lançamento de uma calculadora da Receita Federal que automatiza o cálculo do imposto de renda devido por investidores.

A ferramenta faz parte das inovações desenvolvidas pela Receita para que a declaração do contribuinte seja pré-preenchida com os dados que já estiverem no sistema do órgão.

"As pessoas ficavam inseguras de investir em ação, ficavam receosas por não saberem declarar os seus ganhos. E com essa ferramenta, tudo fica automatizado. Inclusive, a ideia é que, uma vez autorizada, a Receita passe a incluir na declaração eletrônica pré-preenchida todos os ganhos que as pessoas têm em investir nesse tipo de mercado", explicou Haddad em entrevista concedida a jornalistas na saída do evento.

O ministro disse que a calculadora de renda variável está dentro do objetivo de "digitalização completa" da economia brasileira, que, ressaltou, já está em curso e vai ganhar tração a partir do ano que vem com a reforma dos impostos sobre o consumo.

"Então, daqui a pouquinho, eu diria em cerca de dois ou três anos, toda a economia brasileira vai estar digitalizada", projetou Haddad.

Segundo o ministro, os sistemas de bancos, Banco Central (BC) e Receita estarão integrados para facilitar o recolhimento de impostos, aliviando os brasileiros, conforme palavras do ministro, do "fardo" de prestar informações ao governo.

"O governo vai deixar de ser um problema e vai ser um amigo do contribuinte e do cidadão", disse Haddad.

