Haddad afirma que resultados na economia são fruto de diálogo político

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que os resultados do governo na economia são fruto de um entendimento político entre Poderes e do diálogo com o Congresso.

— Penso que os resultados que estamos tendo, em certa medida, já é o resultado de um começo de conversa em que as forças políticas e os poderes da republica começam a perceber que tem muita coisa em risco e que não podemos nos manter mais nesse tipo de controvérsia

Haddad falou sobre o assunto em entrevista ao podcast Flow. A declaração do ministro ocorre após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar que a economia brasileira cresceu 3,4% em 2024, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB).

O crescimento foi impulsionado principalmente pelos investimentos e pelo consumo das famílias. No entanto, a demanda por bens e serviços perdeu força no último trimestre, resultando em uma desaceleração da economia no fim do ano.

Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 11,7 trilhões, enquanto o PIB per capita registrou um expressivo avanço, chegando a R$ 55.247,45 – um crescimento real de 3% em relação ao ano anterior.

Apesar do desempenho positivo ao longo do ano, os dados do quarto trimestre apontam um arrefecimento da atividade econômica. Nos últimos três meses de 2024, o PIB avançou apenas 0,2%, sinalizando que 2025 pode ter um crescimento mais modesto em comparação aos anos anteriores.

