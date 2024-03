Haddad afirma que vai entregar proposta de renegociação de dívida para estados semana que vem

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o projeto de lei de renegociação de dívidas dos estados já teve aval do presidente Lula e será apresentado aos governadores na semana que vem. Uma reunião está pré-agendada para o próximo dia 26.

– Semana que vem vamos apresentar a proposta para os governadores. Dia 26 já está pré agendada a reunião com os governadores. Já teve aval do Lula (o projeto de lei) – disse.

Haddad se reuniu na manhã desta quarta-feira com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também enfrenta dificuldades para acertar as dívidas com a União e equilibrar as contas no cofre estadual. Na semana passada, Haddad já havia encontrado os governadores de São Paulo, Tarcisio de Freitas, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Minas Gerais, Romeu Zema.

Veja também

Portos e Aeroportos Governo lança programa que financia promoções para novos voos internacionais ao Brasil