A- A+

PACOTE Haddad: alinhamento dos líderes Lira e Pacheco com a Presidência não podia ser melhor O ministro ressaltou que, se houver alguma surpresa no Congresso, será positiva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 29, que o relacionamento dele com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é "claro", mas tem que ser leal a ele. "Às vezes temos que convencer o presidente Lula do que dá e o que não dá para fazer", frisou.



Haddad também pontuou as manifestações mais cedo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a política fiscal. "Alinhamento dos líderes com a presidência não podia ser melhor", destacou.

Ele ressaltou que, se houver alguma surpresa no Congresso, será positiva. "Ninguém está pedindo para destruir arcabouço, o pedido é para reforçar", afirmou. Haddad disse também que "ninguém aqui está pregando fantasias", e que a ala econômica não age com soberba, mas, sim, com humildade.

"Se preciso, revisaremos rota", disse. "Não mudo nada do que falei há dois anos; o crédito cresce a 10%, a receita também, e não aumentei impostos", salientou.

O ministro também falou da relação da Fazenda com o Banco Central ao reafirmar que trabalhou com o atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e deve seguir colaborando com o diretor de Política Monetária e presidente do BC no ano que vem, Gabriel Galípolo.

Os dados referentes às contas públicas, frisou, serão encaminhados ao presidente do BC.

Haddad alertou ainda que o quadro externo é mais desafiador, uma vez que o comportamento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não veio como o esperado. "Precisamos ver qual será o orçamento do Fed", atentou o ministro, que também pontuou o cenário mais desafiador no âmbito interno.



Veja também

JUROS Galípolo: é lógico imaginar que serão necessários juros mais contracionistas por mais tempo