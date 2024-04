Haddad antecipa volta para Brasília hoje por foco em agenda no Congresso

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em Washington, nos Estados Unidos, antecipará seu retorno ao Brasil, regressando nesta quinta-feira, 18. A razão é o foco na agenda econômica e negociações com o Congresso envolvendo os projetos de interesse do governo, informou a assessoria de imprensa da pasta.



Haddad reforçou, durante as reuniões de Primavera, preocupação com o futuro das medidas de aumento de receita enviadas ao Congresso, tidas como essenciais para o governo fechar as contas após divulgar metas fiscais menos ambiciosas para os próximos anos. Ele afirmou ontem que algumas "dezenas de bilhões" estão em jogo neste momento.

"Depende do que for aprovado. Mas eu penso que nós vamos ter mais clareza do quadro mais para o meio do ano. Eu penso que nós vamos ter uma definição melhor", disse o ministro, em entrevista ao Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ao Valor Econômico, ontem.



A decolagem do voo de retorno de Haddad para Brasília está prevista para às 23 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira.

