ISENÇÃO Haddad: Brasil terá 25 milhões de famílias pagando nada ou menos de Imposto de Renda De acordo com o ministro, apenas 140 mil pessoas pagarão mais imposto de renda com a aprovação do projeto, aqueles que ganham acima de R$ 1 milhão por ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira, 30, a aprovação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil por mês.

"Se o projeto for aprovado neste ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que deixarão de pagar imposto e outros cinco milhões que ganham até R$ 7 mil por mês que pagarão menos imposto do que pagam hoje. Teremos 25 milhões de famílias pagando nada ou menos do imposto de renda", afirmou Haddad, no lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar.

De acordo com o ministro, apenas 140 mil pessoas pagarão mais imposto de renda com a aprovação do projeto, aqueles que ganham acima de R$ 1 milhão por ano.

Haddad comentou também sobre o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que altera a tabela mensal do Imposto de Renda (IR) para garantir a isenção para quem recebe até dois salários mínimos (atualmente R$ 3.036) a partir de maio de 2025.

"São 10 milhões de brasileiros que já deixaram de pagar imposto de renda", afirmou Haddad, que criticou o congelamento da tabela de renda no governo Bolsonaro.

O ministro da Fazenda citou ainda a necessidade de justiça tributária e afirmou que os jabutis geralmente favorecem os grandes empresários.

"Vamos continuar fechando brecha para o andar de cima passar a pegar imposto. Vamos fechar todos os jabutis criados do ordenamento jurídico. Isso não é aumento de imposto", afirmou, negando que a medida resulte em aumento de impostos. "Vamos continuar fazendo justiça social. Podem gritar", observou Haddad.

Haddad comemorou ainda outros indicadores econômicos do governo Lula na comparação com o governo Bolsonaro. "O senhor (Lula) tem a menor taxa de desemprego da história, com PIB em alta, dólar em queda e inflação em queda. A renda cresce, felizmente, acima da inflação de alimentos. Essa é a economia que o senhor está criando para o País", afirmou.

Haddad participou nesta segunda-feira da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar. Serão destinados R$ 78,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 2,9% mais que na temporada passada.

As linhas de crédito da agricultura familiar terão juros de 0,5% ao ano a 8% ao ano. O Plano Safra 2025/26 tem vigência a partir da terça-feira, 1º de julho.

"O campo é um dos setores que mais recebe estímulo do governo federal e com novos recordes batidos hoje com o maior Plano Safra da história", afirmou o ministro. "Vamos acabar pela segunda vez com a fome neste País durante seu mandato. O Plano Safra permite continuidade da produção de alimentos", acrescentou o ministro.

