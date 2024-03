Haddad cancela ida à Alemanha para participar de reunião ministerial com Lula, na segunda-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria à Alemanha, na noite do próximo sábado. A decisão foi tomada, porque Haddad participará, na próxima segunda-feira, de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação sobre o cancelamento da viagem foi dada, nesta quarta-feira, no blog da jornalista Andréia Sadi, no G1. O Ministério da Fazenda confirmou a notícia.

Um interlocutor da área econômica disse que Lula convocou vários ministros para discutir, entre outros assuntos, a recente queda de sua popularidade. De acordo com o DataFolha, a aprovação do presidente caiu de 45%, em agosto de 2023, para 38%.

A agenda da reunião com Lula não foi divulgada. A Fazenda informou que os temas serão detalhados “no momento oportuno”. O órgão não esclareceu se o ministro enviará alguém para representá-lo na Alemanha.

Haddad ia apresentar o plano de transição ecológica do Brasil aos participantes da Berlin Energy Transition Dialogue, que acontecerá na semana que vem. O ministro pretendia destacar, principalmente, o novo mecanismo de hedge (proteção) cambial.