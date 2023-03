Haddad chega ao Senado e diz que âncora fiscal "está em linha com o que tem de mais avançado"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta “em primeira mão” para lideranças do Congresso o novo regramento para as contas públicas. Nesta quinta-feira (30), antes da reunião com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, Haddad argumentou que a proposta está com consonância com experiência internacionais no campo fiscal.

"É uma proposta moderna, que está em linha com o que tem de mais avançado no mundo, e penso que vai dar ao país uma trajetória de desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista social" alegou o ministro, em rápida conversa antes da reunião com o presidente do Senado.

A nova âncora fiscal - que vai subsistir o Teto de Gastos - recebeu nesta última quarta-feira (29) o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também na quarta Haddad iniciou uma rodada de conversas com líderes partidários antes do envio formal do texto ao Congresso. O objetivo foi apresentar “em primeira mão” o detalhamento da proposta.

"É um dia importante. Estamos prestando contas, uma deferência às duas Casas, com a perspectiva de fazemos uma coisa conjunta dos dois poderes, Executivo e Legislativo. Vamos dar os detalhes do que vai ser anunciado à imprensa, para que eles recebam em primeira mão esse informações" disse o ministro.

