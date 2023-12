A- A+

Investimento Haddad comemora melhora do rating pela S&P e diz que marco fiscal é garantia de controle de gastos Segundo Fernando Haddad, a agência era a única das três maiores que ainda deixavam o país a três graus do grau de investimento.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pontuou que a melhora do rating do governo brasileiro pela S&P já era esperada, porque a agência era a única das três maiores que ainda deixavam o país a três graus do grau de investimento.

Segundo ele, esse melhora reflete a harmonia entre os três poderes, na busca pelo reequilíbrio das contas públicas

- Era a última agência a rever a nota do Brasil, a Moodys e a Fitcht já tinham feito isso, no meio do ano. Pelo que a S&P estava aguardando o desfecho das reformas pelo Congresso. Essa harmonia entre os poderes, para colocar ordem nas contas, garantir orçamento e programas sociais, as agências percebem que há coordenação em torno de objetivo maior - afirmou Haddad.

Veja também

PREÇOS Petróleo segue em alta após perturbações no Mar Vermelho