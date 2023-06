A- A+

Reforma tributária Haddad confirma que União deve contribuir com o Fundo de Desenvolvimento para estados e municípios O ministro também afirmou que as "diretrizes" da reforma tributária estão bem definidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a União vai aportar recursos para financiar o fundo de desenvolvimento regional, direcionado a estados e municípios. Haddad também afirmou que as "diretrizes" da reforma tributária estão "bem definidas".

"Vai ter (fundo de desenvolvimento). A (união) tem que entrar. As diretrizes (da reforma) já estão bem definidas. Não tem novidade, o que tem é um desenho que apara as arestas para aprovar. O Brasil precisa muito da reforma, mais do que se imagina" disse Haddad, em conversa com jornalistas na Fazenda.

Os estados e municípios ainda precisam chegar a um consenso, com a União, sobre o valor do fundo de desenvolvimento regional, que na prática vai compensar o fim dos benefícios fiscais atualmente concedidos, por meio do ICMS, por exemplo.

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vai apresentar na tarde desta terça-feira os resultados do grupo de trabalho formado na Câmara dos Deputados, para tratar do tema. O relatória será uma "prévia" do substitutivo, previsto para ser apresentado também neste mês.

