Haddad confirma volta do imposto sobre o diesel, mas diz que reajuste pela Petrobras compensa alta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o preço final do diesel não deve aumentar nos postos, mesmo com a reoneração do combustível. A expectativa é de que o corte feita pela Petrobras compense a volta dos impostos que serão cobrados a partir do dia 1 de janeiro.

— A partir do dia primeiro de janeiro tem a remuneração do diesel, e essa remuneração vai ser feita conta mas o impacto da remuneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço anunciado pela Petrobras será de mais de 50%. Se você comparar o preço do diesel se você comparar você vai ter uma queda no preço mesmo com a remuneração é bom ficar atento -- disse o ministro.

