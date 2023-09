Haddad: Congresso tem bastante abertura para questões como taxação de offshores

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o Congresso tem apresentado “grau de abertura bastante significativo” para discutir questões como a taxação de ‘offshores’. A afirmação foi feita a jornalistas antes de evento, promovido em Nova York pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sobre desenvolvimento sustentável no Brasil.

“É natural do processo democrático, queremos ouvir parlamentares”, disse.

Segundo ele, a agenda econômica tradicional e a agenda verde do Ministério da Fazenda “são complementares” e uma não atrapalha a tramitação da outra. Haddad destacou, por exemplo, que a pasta continua trabalhando na tramitação do Orçamento do ano que vem no Congresso.

Também lembrou que o Senado está “ultimando a Reforma Tributária”. Outra prioridade, de acordo com ele, é o Projeto de Lei (PL) do Combustível do Futuro.

Por fim, Haddad citou as presenças em Nova York dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), como sinal de que há um “clima favorável” e de “harmonização” entre os Poderes.

Segundo o ministro, “quanto mais cedo colhermos os frutos” das agendas propostas, mais cedo a economia brasileira ganhará novo impulso para crescer.

