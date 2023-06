Haddad: "Corte de juros deveria ter sido em março"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta segunda-feira (19), que o início de corte da taxa básica de juros (Selic) deveria ter ocorrido em março deste ano. Em conversa com jornalistas, Haddad foi questionado se acha realista a previsão de mercado, que indica corte nos juros em agosto.

Na próxima quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem nova decisão sobre juros. A expectativa é pela manutenção em 13,75% ao ano.

O atual consolidado de mercado - divulgado nesta segunda-feira - aponta para a Selic em 13,50% no mês de agosto e 12,25% até o fim do ano.

— Pra mim, deveria ter sido em março (ínicio da redução). Vamos ver, vamos aguardar — diz Haddad, em conversa com jornalistas na Fazenda.

No mês de março houve a segunda reunião do BC para decidir a taxa básica de juros. Naquele momento, o Ministério da Fazenda estava concluindo a modelagem do arcabouço fiscal, que veio para definir o grau de sustentabilidade das contas do governo no longo prazo.

O projeto de lei que regulamenta a regra fiscal está em trâmite no Senado e deve ser votado ainda esta semana, com possíveis alterações.

Em paralelo, também em março, integrantes do governo Lula e o próprio presidente já estavam fazendo críticas acirradas ao patamar de juros. Nesta segunda-feira, Lula voltou a mencionar Roberto Campos Neto, o presidente do BC, ao dizer que a Selic em 13,75% é "inexplicável".

