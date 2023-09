A- A+

supersalários Haddad defende acabar com supersalários, mas evita falar em reforma administrativa Ministro da Fazenda se reuniu com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, para discutir a reforma administrativa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a aprovação do projeto que ataca os supersalários e o que trata da modernização dos concursos públicos.

As duas propostas estão em tramitação do Senado. O ministro foi questionado se apoia a reforma administrativa do governo anterior e evitou responder.

- A lei do supersalários pode disciplinar uma coisa importante que é por fim a determinados privilégios e significa uma economia robusta para o Estado brasileiro fora o debate sobre a moralização do serviço público - disse Haddad.

Ele justificou que uma ampla reforma administrativa passa por vários diplomas legais e que o fim dos supersalarios seria um deles. O ministro disse que durante a reunião foram discutidos projetos em tramitação no Congresso e podem ajudar a "endereçar" interesses do governo e do Congresso.

- Passamos em revista várias leis em tramitação e que podem ajudar a endereçar temas de interesse do governo e do Congresso Nacional. Falamos do tema da modernização do Estado, que inclui o funcionalismo e que podem significar avanço importante.

Veja também

Neoenergia Moradores de Fernando de Noronha vão receber lâmpadas de LED gratuitas, nesta semana