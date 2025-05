A- A+

NEGÓCIOS Haddad defende aproximação com EUA: ''Faremos isso na administração Trump'' A viagem do ministro aos EUA tem como foco atrair investimentos em infraestrutura digital

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil tem interesse em se aproximar mais dos Estados Unidos, assim com foi feito durante a administração do ex-presidente Joe Biden.

— Temos interesse de nos aproximarmos mais dos EUA, fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Há complementariedades importantes que podem e devem ser exploradas — disse o ministro durante a 28ª Conferência Global Instituto Milkein.

Nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu em Los Angeles com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para tratar das relações econômicas entre os dois países.

Segundo Haddad, durante o encontro houve uma sinalização positiva do governo americano para iniciar um diálogo sobre as tarifas aplicadas ao Brasil e a outros países da América do Sul.

A viagem do ministro aos EUA tem como foco atrair investimentos em infraestrutura digital, especialmente na instalação de datacenters no Brasil. Ainda hoje, Haddad participa de reuniões em Los Angeles e em San Francisco com executivos de empresas de tecnologia como Google, NVIDIA e outras gigantes do setor.

Veja também