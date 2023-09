A- A+

Economia Haddad defende aproximação econômica e parceria ambiental com EUA em encontro com Kerry Segundo ele, ambos os países 'devem ao mundo uma relação bilateral mais consistente do ponto de vista social e ambiental'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (18), junto com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, Jonh Kerry, uma nova aproximação com os Estados Unidos para fortalecer a economia limpa. Ambos participaram de um painel sobre as transformações ecológicas e econômicas da Amazônia em evento em Nova York.

O ministro reafirmou que houve redução de 48% no desmatamento nos primeiros oito meses de 2023, ressaltando o comprometimento do presidente Lula com a economia limpa.

"O Brasil pode não só descarbonizar sua economia mas ajudar outros paises a fazer o mesmo, exportando energia limpa", afirmou.

Haddad também destacou a posição privilegiada do país por não estar sofrendo com as altas de juros globais, ao contrário, ser credor. Segundo ele, no entanto, é necessário ter uma perspectiva social para o seu crescimento econômico.

O ministro afirmou ainda querer iniciar um novo ciclo de relacionamento produtivo com a UE e Estados Unidos.

"Brasil e EUA devem ao mundo uma relação bilateral mais consistente do ponto de vista social e ambiental", disse.

Durante o evento, organizado pela ONG The Nature Conservancy, Kerry prometeu se esforçar junto ao Congresso americano para conseguir os U$ 500 milhões prometidos pelo presidente Joe Biden para o Fundo Amazônia, e se mostrou estar aberto à relação bilateral proposta por Haddad.

"A prioridade será definidade pelo governo brasileiro", disse Kerry.

O ministro da Fazenda disse ainda que o governo tem interesse em manufaturar mais produtos verdes para os Estados Unidos, aproveitando a matriz energética mais limpa que países como o México, por exemplo.

"É crucial que possamos explorar mais possibilidades sem as amarras típicas de acordos bilaterais. Interessa aos Estados Unidos e a nós também".

Entre os produtos com potencial, Haddad citou aço, alumínio, serviços de data center, diesel verde e hidrogênio verde.

Também participaram do evento a Ministra de Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o governador do Pará, Helder Barbalho.

Veja também

OPORTUNIDADE Plataforma GO Recife disponibiliza 200 vagas de emprego para telemarketing