LEILÃO Haddad defende recuperação e "floresta em pé" em pronunciamento no 4º leilão do Eco Invest O mecanismo busca investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar há pouco sobre o valor da "floresta em pé" e defendeu a recuperação florestal, em pronunciamento gravado para o lançamento do 4º leilão do Eco Invest Brasil.

O mecanismo busca investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo. Para isso, é previsto instrumentos de proteção contra a volatilidade do câmbio.

Até o terceiro leilão, o resultado do Eco Invest incluiu a mobilização total de R$ 75 bilhões (cerca de US$ 13,16 bilhões), sendo R$ 46 bilhões (US$ 8 bilhões) de capital externo. O quarto leilão está sendo anunciado durante a COP30, em Belém. Essa edição terá foco especial na Amazônia e no fortalecimento da bioeconomia.

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco, presente ao evento, declarou que o Eco Invest é um dos "pilares da transformação ecológica" e reforçou o argumento sobre a construção de economia descarbonizada no Brasil. Ele disse ainda que a Comissão Nacional de Bioeconomia (CNBio) reconhece o blended finance como ferramenta essencial.

O termo trata do chamado "financiamento misto", modelo que combina diversas fontes de recursos financeiros, incluindo públicos e privados. Para Capobianco, o quatro leilão mostra que o Brasil "sabe atrair capital para proteger sua floresta".





