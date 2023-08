Haddad defende reforma ministerial para 'ampliar a base e dar mais conforto' ao governo

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta quinta-feira as discussões sobre a reforma ministerial em curso e reconheceu a ampliação da base do governo no Congresso é necessária para a aprovação das medidas econômicas.

— Quem tem que julgar isso é o presidente da República. Eu sou a favor de ampliar a base? Sou. Penso que isso vai dar mais conforto para o governo, que precisa fazer uma transição e arrumar a desarrumação que foi feita. Isso exige apoio — disse, em entrevista à GloboNews.

