reforma tributária Haddad defende reforma tributária: "Ao diluir no tempo, ninguém está pensando no próprio umbigo" Ministro da Fazenda defende substituto apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o Substitutivo da reforma tributária apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Segundo ele, um dos pontos fortes da proposta é a transição lenta, que fará com que nenhum ente federativo tenha perda de receitas no curto prazo.

- Isso não tem impacto agora. Os impactos da tributária são muito diluídos ao longo do tempo, isso é uma virtude da tributária. Ao diluir no tempo, ninguém está pensando no próprio umbigo, mas no que é melhor para o país - afirmou.

