Haddad defende rever vinculações orçamentárias: "quem sabe não encontramos uma regra melhor"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as vinculações orçamentárias presentes na Constituição podem ser reformuladas para "uma regra melhor".

Haddad debateu a situação das contas públicas com parlamentares na Câmara dos Deputados, em sessão da Comissão de Finanças e Tributação, nesta quarta-feira.

– As vinculações, uma série de problemas da Constituição, que ainda não foram tratados. Tivemos desvinculações e vinculações contínuas ao longo do tempo. Quem sabe não encontramos uma regra melhor, que dure. Se nós queremos a meta de inflação de 3%, temos que pensar na questão institucional e regras que sejam aceitáveis ao longo do tempo. Não é quem é a favor ou contra. Não é Fla Flu – disse



O ministro não apresentou exemplos. Mas há vinculações como pisos de Saúde e Educação, atrelados à arrecadação, e a ligação do salário mínimo com a Previdência.

Haddad defendeu que o engessamento orçamentário precisa de solução que vá além de governo.

– A Previdência é o mesmo problema. Esse engessamento orçamentário impede a trajetória de crescimento. Esse assunto deveria ser trabalho como política de Estado, não de governo. Segue com mudança de governo. Não sei se temos ambiente política para isso.

Como O GLOBO mostrou na semana passada, especialistas chamam atenção, para fragilidades no arcabouço fiscal, entre elas, no longo prazo, a resistência do governo em atacar as despesas, a dinâmica de gastos da Previdência, a política de correção do salário mínimo, a vinculação de despesas com Saúde e Educação e as dificuldades históricas com a avaliação e a melhoria da qualidade das políticas públicas.

O ministro disse estar confortável com os resultados que virão no resultado bimestral, divulgado nesta quarta-feira. Haddad, porém, disse que o resultado do semestre está mais preocupante por conta da tragédia do Rio Grande do Sul.

– Desde o episódio do Rio Grande do Sul, eu durmo menos. Estamos dormindo menos, pensando no RS. Eu fico pensando nos próximos passos. O que vai acontecer com a receita do RS, como isso vai ser lido no mercado. Mas creio que o Rio Grande do Sul vai se recuperar ainda neste ano.

