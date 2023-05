A- A+

ECONOMIA Haddad desconversa sobre medida para carros populares e diz que falou com Alckmin sobre incentivos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou na tarde desta segunda-feira que recebeu sugestões de medidas de incentivo à indústria em reunião com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com secretários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A princípio, a expectativa era que o ministro discutisse a proposta do governo de tornar mais atrativa a oferta de carros populares, o que foi negado por Haddad.

"Tratamos de reforma tributária e incentivo à Indústria. (Carros populares) Não era o tema da reunião. Fomos tratar do orçamento do ano que vem, de incentivo à indústria. Fomos reconhecer as ideias do MIDIC", disse o ministro em conversa com jornalistas na Fazenda.

Na semana passada, representantes de montadoras estiveram reunidos com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O governo federal quer lançar medidas para incentivar a venda de automóveis, com destaque para os chamados "carros populares", categoria de veículos com motor 1.0.

Em conversas com empresários, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirma que o setor terá boas notícias no Dia da Indústria, na próxima terça-feira.

Questionado sobre possíveis reduções de tributos para carros populares, Fernando Haddad disse que a proposta para o setor está sendo tocada pelo MDIC.

A intenção de baratear carros populares também foi manifestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante pronunciamento no dia 4 de maio. Lula disse que "R$ 90 mil não é popular".

