Haddad: "Desenrola", para renegociar dívidas, deve ser apresentado a Lula em janeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que vai apresentar ao presidente Lula ainda em janeiro o programa "Desenrola", voltado para negociação de dívidas e promessas de campanha. Segundo ele, o programa não vai se restringir às famílias e também atingirá pequenas empresas.

Em janeiro, programa para endividados será para pessoa física, mas haverá linhas para pessoa jurídica, disse o ministro, em entrevista ao site "Brasil 247".

Ele disse que o seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, tratará da proposta primeiramente com as presidentes da Caixa e do Banco do Brasil.

Queremos contar com bancos privados, se possível, afirmou.

Haddad contou ainda é que o programa alcance também pequenas empresas.

Devemos ter uma ação para pequenas empresas também, disse.

