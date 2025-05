A- A+

BRASIL Haddad deve discutir aumento do IOF com senadores e banqueiros nesta quarta (28) Reuniões miram frear projetos no Congresso e evitar possíveis cortes em emendas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quarta-feira com senadores e banqueiros para discutir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado na semana passada. A agenda ainda não foi oficialmente confirmada, mas está sendo articulada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Wagner pretende levar um grupo de parlamentares para ouvir as explicações do ministro sobre a medida e suas implicações fiscais. O objetivo é conter a articulação de projetos no Congresso que tentam derrubar o decreto. Segundo o senado, caso o aumento do IOF seja revogado, será necessário um novo contingenciamento de gastos, o que pode atingir emendas parlamentares.





Desde a publicação do decreto, ao menos 20 projetos de decreto legislativo foram apresentados para anular a medida. A Fazenda já recuou parcialmente, retirando o trecho que previa o aumento do IOF sobre investimentos no exterior.

Haddad também deve conversar com representantes do setor financeiro, que manifestaram preocupação com os impactos da medida.

