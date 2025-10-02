A- A+

DIPLOMACIA Haddad deve ir a Washington e diz que conversas sobre encontro entre Lula e Trump estão em andamento Segundo o ministro, equipes dos dois líderes já estão em tratativas mas ainda sem data definida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que deve viajar a Washington na próxima semana para cumprir uma série de compromissos oficiais, incluindo a reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. A viagem deve abrir espaço para discussões bilaterais com autoridades econômicas norte-americanas, além das agendas multilaterais do G20, marcadas para os dias 15 e 16 de outubro.

"Eu provavelmente vou na outra semana (semana do dia 13 de outubro) para Washington. Tenho uns encontros lá e tenho o G20. Eu devo ir e também vai ser uma oportunidade de conversar", disso o ministro.

Nos últimos dias, Haddad já havia mencionado a possibilidade de se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para tratar das tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros.

"Eu tenho uma ida para os Estados Unidos para o G20. Na pior das hipóteses, acredito que a gente vai se falar lá. Mas quem sabe antes disso os dois gabinetes marquem uma reunião. É possível também", disse Haddad no começo desta semana durante evento do Itaú BBA.

A agenda em Washington pode coincidir com as negociações em andamento para um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump. Segundo Haddad, as equipes dos dois já estão em contato para tentar viabilizar a reunião, embora ainda não haja data confirmada.

"Não tenho informação de data, mas as tratativas estão sendo feitas [entre os governos Brasil e EUA]", informou Haddad.

Veja também