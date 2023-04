Haddad discute com bancos corte de juros do cartão de crédito rotativo

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (17) que vai negociar com as instituições financeiras uma redução da taxa de juros cobrada nas operações com o cartão de crédito rotativo. Essa é a linha de crédito mais cara no mercado financeiro.

Haddad afirmou que discute com bancos as taxas de juros dessa modalidade. O ministro se encontra com representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira para tratar do assunto.

O desenho (do crédito do cartão rotativo) está prejudicando muito a população de baixa renda. Uma boa parte do que pessoal que está no Serasa hoje é por conta do cartão de crédito. Não só, mas é também por cartão de crédito. E as pessoas não conseguem sair do rotativo. É preciso encontrar um caminho negociado como fizemos com a redução do consignado dos aposentados, disse o ministro.

De acordo com ele, essa é uma das 14 medidas do pacote para destravar o crédito bancário que será anunciado nas próximas semanas pelo governo brasileiro. Algumas ações contam com a participação do Banco Central.

De acordo com os últimos dados do BC, referentes a fevereiro, a taxa de juros do rotativo ficou é de 417,35% ao ano, o maior dado desde agosto de 2017. A linha é a mais cara do sistema financeiro, batendo inclusive a do cheque especial, de 137,41% ao ano.

