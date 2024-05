A- A+

economia Haddad discute com deputado bolsonarista sobre show da Madonna: "Quem gosta vai" Ministro da Fazenda participa de audiência na Câmara das Deputados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um bate boca com o deputado bolsonarista Abílio Brunini (PL-MT). O parlamentar acusou o ministro de negar os números da economia e estar ‘manso’, enquanto o Brasil não está se desenvolvendo na economia.



– O deputado Abílio me acusa de gostar de filme, livro e música. Eu gosto da cultura, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês não gostam. Vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios desse país – disse Haddad.

– Tipo a Madonna? Tipo o show da Madonna? – perguntou o parlamentar.

– Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna, quem gosta vai – respondeu Haddad.

