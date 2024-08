A- A+

Banco Central Haddad diz acreditar que Lula já tem nome do futuro presidente do BC em mente Haddad afirmou que Lula já pediu a indicação dos outros nomes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já tem em mente o nome do futuro presidente do Banco Central, que será indicado este ano, e que já pediu sugestões de nomes para as diretorias de Regulação e Relacionamento, já que o mandato de seus titulares, Otavio Damaso e Carolina de Assis Barros, se encerra neste ano.

"É atribuição do presidente Lula indicar. Eu acredito que ele já tem o nome do presidente do BC em mente", disse Haddad a jornalistas ao deixar a sede da Fazenda no período da tarde desta quinta-feira.

Haddad afirmou que Lula já pediu a indicação dos outros nomes e que "pode ser" que as indicações sejam feitas, caso o presidente tenha tempo de conhecer os candidatos.

"O presidente certamente vai querer conhecer, porque é ele quem vai indicar", disse.

Ao ser questionado se seriam dois ou três diretores a serem indicados - já que, além do fim de mandato de Damaso e Barros, a confirmação da indicação de Gabriel Galípolo à presidência abriria mais uma vaga na diretoria da autoridade monetária -, Haddad brincou sobre fazer contas com os jornalistas, mas se esquivou e não respondeu.

O ministro ainda disse que Planalto e Senado estão conversando sobre a possibilidade de fazer as sabatinas do indicado ao comando do BC neste período que ele classificou como "recesso branco", uma vez que, em razão das eleições municipais, o Congresso está funcionando num esquema de esforço concentrado.

"Conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema", afirmou, sem indicar uma data para o anúncio sobre o novo presidente do BC.

