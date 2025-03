Haddad diz acreditar que País poderá surpreender positivamente com inflação este ano

A- A+

Além de ter transmitido uma mensagem de otimismo em relação às contas públicas para esse ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse durante evento do jornal Valor Econômico na manhã desta segunda-feira (24), em São Paulo, acreditar que o País poderá se surpreender positivamente com a inflação este ano.

"Acredito que podemos nos surpreender positivamente com a inflação este ano", afirmou o ministro.

Para ele, há espaço para surpresas positivas no front inflacionário porque, na visão dele, a taxa de câmbio, a taxa de juro e geopolítica poderão se comportar de forma que venham a melhorar da inflação.

Ou seja, a reduzir os impulsos inflacionários. No ano passado, além dos impactos decorrentes do clima sobre as safras agrícolas no Brasil e no mundo, houve também a comunicação errática do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) que acabou contribuindo para a desorganização das economias pelo mundo e, também, do Brasil.

O Fed, de acordo com Haddad, fez algumas comunicações indicando passos que tomaria e que depois não foram feitos.

Para esse ano, segundo espera o ministro, estas mesmas coisas não deverão se repetir. A safra agrícola promete ser mais uma vez recorde, o desenho que está sendo delineado na geopolítica, de acordo com ele, pode abrir novas janelas de oportunidades para as exportações brasileiras com consequências para a valorização do real frente ao dólar, reduzindo assim os impulsos inflacionários.

Perguntado sobre o que espera em relação à condução da política monetária daqui para frente - é bom lembrar que desde dezembro o Banco Central aumentou em 3 pontos a taxa de juros e que essa alta foi encomendada na gestão de Roberto Campos Neto -, o ministro evitou fazer um comentário direto sobre o tema, mas reiterou que este ano haverá margem de manobra maior que em 2024.

