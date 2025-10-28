Ter, 28 de Outubro

Haddad diz confiar no trabalho de Renan e que PL do IR precisa ser aprovado este ano

O ministro declarou ainda que colocou sua equipe técnica à disposição do senador e irá processar as informações demandadas por

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira, 28, que confia no trabalho do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para relatar o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.

Em fala a jornalistas depois de almoço com o parlamentar no ministério, ele afirmou que o PL precisa ser aprovado ainda em 2025 e que quer repetir o placar unânime da Câmara dos Deputados.

Haddad declarou ainda que colocou sua equipe técnica à disposição do senador e irá processar as informações demandadas por Renan. O congressista tem reclamado da demora no envio de dados sobre o impacto fiscal do projeto tal como este saiu da Câmara.

O ministro afirmou que confia que a isenção de IR está nas mãos de alguém "consequente e responsável". Segundo ele, o ministério deve retornar a Renan até a quarta-feira com os cálculos demandados.

"Nós vamos subsidiá-lo com todas as informações necessárias para que esse juízo seja firmado mais rapidamente possível, confiando que o projeto está nas mãos de uma pessoa absolutamente consequente, absolutamente responsável, que tem total consciência do quanto ele é importante para o País", disse Haddad.

