FAZENDA Haddad diz esperar retomada das discussões sobre acordo Mercosul-UE no 2º semestre Ministro disse que acordo ente os dois blocos vai ajudar a economia brasileira, especialmente o setor agrícola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta sexta-feira (1º), que espera pela retomada das discussões entre o Mercosul e a União Europeia (UE) no segundo semestre.



"Eu penso que a discussão da União Europeia com o Mercosul vai ser retomada no segundo semestre. Eu penso que a poeira vai baixar um pouco e os negociadores vão voltar para a mesa", disse o ministro acrescentando que um acordo ente os dois blocos vai ajudar a economia brasileira, especialmente o setor agrícola.

