A- A+

TAXAS Haddad diz ficar feliz em ser lembrado como o ministro que taxou o "andar de cima" Em entrevista, ele foi perguntado sobre o apelido de "Taxad"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que fica feliz em ser lembrado como o ministro que taxou offshores, paraísos fiscais e dividendos. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. Na entrevista, ele foi perguntado sobre o apelido de "Taxad".



Ele ironizou a campanha da oposição que lhe vincula ao aumento de impostos, dizendo que eles podem divulgar que agora os bilionários pagam impostos.

"Tô feliz de vocês lembrarem que eu sou o ministro da Fazenda que teve coragem de taxar o andar de cima, de cobrar condomínio de quem mora na cobertura e não pagava. É isso mesmo, é assim que eu vejo a sociedade brasileira. Quem é muito rico e não pagava imposto", disse o ministro da Fazenda.

Veja também