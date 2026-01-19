Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TAXAS

Haddad diz ficar feliz em ser lembrado como o ministro que taxou o "andar de cima"

Em entrevista, ele foi perguntado sobre o apelido de "Taxad"

Reportar Erro
Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que fica feliz em ser lembrado como o ministro que taxou offshores, paraísos fiscais e dividendos. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. Na entrevista, ele foi perguntado sobre o apelido de "Taxad".

Ele ironizou a campanha da oposição que lhe vincula ao aumento de impostos, dizendo que eles podem divulgar que agora os bilionários pagam impostos.

"Tô feliz de vocês lembrarem que eu sou o ministro da Fazenda que teve coragem de taxar o andar de cima, de cobrar condomínio de quem mora na cobertura e não pagava. É isso mesmo, é assim que eu vejo a sociedade brasileira. Quem é muito rico e não pagava imposto", disse o ministro da Fazenda.

Leia também

• Haddad: está faltando honestidade do mercado e oposição com números fiscais do governo

• Haddad: Lula pode responder como Brasil vai se colocar em nova ordem mundial; oposição, não

• Haddad: Galípolo herdou problema do Master da gestão anterior e resolveu com competência

Reportar Erro

Veja também

Newsletter