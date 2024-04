Haddad diz não temer que judicialização da desoneração prejudique o governo no Congresso

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não teme que a judicialização da desoneração de 17 setores da economia e de municípios prejudique o governo no Congresso. "Não temo, porque tem dado muito resultado o nosso diálogo com o Congresso e com o Judiciário", afirmou Haddad, ao chegar ao ministério após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, o ministro Cristiano Zanin, do STF, concedeu uma liminar, atendendo ao pedido do governo, que suspendeu a desoneração da folha dos municípios e de setores produtivos até 2027. Até o momento, outros quatro ministros - Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin - votaram para manter a decisão de Zanin. O ministro Luiz Fux, no entanto, interrompeu o julgamento com um pedido de vista.

Haddad frisou ainda que tem tentado dialogar com os setores e com os municípios desde outubro, ao ser perguntado sobre a possibilidade de o pedido de vista no STF sobre a desoneração ampliar o prazo para negociações com os parlamentares.

"Desde outubro estamos tentando conversar com os setores e com os municípios. Está havendo conversas, e o placar do Supremo deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência", disse Haddad a jornalistas.

Sobre o encontro com Lula, Haddad não deu maiores informações. "Fui só acompanhar uma audiência, e não era comigo a audiência", disse.

