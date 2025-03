A- A+

consignado privado Haddad diz novo consignado privado é "o mais revolucionário" programa de crédito criado pelo governo Empregados com carteira assinada terão crédito com empréstimo em folha sem necessidade de convênio entre empresas e bancos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o novo crédito consignado para o setor privado é o "mais revolucionário" programa de crédito lançado pelo governo Lula, mas pediu cautela.

— Muitos brasileiros não nasceram com ação, investimento imobiliário, sem um carro. O emprego é muito bom, mas se associar à educação e ao crédito, pode mudar a situação. Temos muito a fazer não para ampliar o crédito, mas o acesso ao crédito barato. O programa lançado hoje talvez seja o mais revolucionário de todos os programas de crédito que já fizemos, como o Desenrola — disse o ministro, em evento no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira o novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, com a assinatura da medida provisória (MP), em evento no Palácio do Planalto.

O governo divulgou os detalhes do projeto.

A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI). O novo modelo entrará em operação a partir de 21 de março, mas só para novos contratos.

— Tem muita cautela com esse programa, que será desenvolvido nas próximas semanas. Porque é complexo, não é como no serviço público (as garantias). A empresa pode quebrar, entrar em recuperação judicial.

Ele disse que, agora, irá iniciar uma "curva de aprendizagem".

— Inicia-se a partir de agora uma curva de aprendizagem, vamos aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando aprendemos a domesticar esse bicho novo, vamos olhar para trás e ver que dia importante para o trabalhador. O dia que o trabalhador na ativa teve acesso ao mesmo benefício do aposentado e do servidor público.

Em busca de uma nova marca para o terceiro mandato de Lula, a reformulação da modalidade foi batizada de “Crédito do Trabalhador”. O novo consignado privado é uma das apostas do governo para reverter o baque na popularidade do presidente.

A expectativa do governo é de que o crédito pela modalidade triplique e atinja cerca de R$ 120 bilhões no novo modelo, com benefício, sobretudo, para empregados de pequenas e médias empresas, trabalhadores domésticos e rurais, além de MEIs.

A operação do novo consignado privado será realizada por etapas, com algumas limitações no início.

No dia 21 deste mês, só estarão disponíveis novos empréstimos pela modalidade. Para quem já tem consignado ativo, será possível fazer a migração para o novo modelo a partir de 25 de abril dentro da mesma instituição financeira. Já a portabilidade entre os bancos ocorrerá a partir do da 6 de junho.

Atualmente, o juro médio cobrado em empréstimos consignados do setor privado é de 40,8% ao ano.

Já as linhas de crédito sem garantia tem juros muito mais altos. O crédito pessoal, por exemplo, é de 103,4% ao ano, em média.

