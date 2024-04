Haddad diz que AGU está ''estudando'' desoneração de municípios

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta terça-feira (2) que a Advocacia-Geral da União (AGU) está avaliando as implicações jurídicas da prorrogação da desoneração das prefeituras na contribuição previdenciária. Em conversa com jornalistas, ele foi questionado sobre a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para eventual revogação do benefício tributário aos municípios.

— A AGU está estudando a matéria. Isso não foi submetido ao presidente da República. Nós temos que entender que todo o gasto tributário primário tem que vir acompanhado de uma compensação — cita o ministro.

Na terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu manter uma alíquota menor do imposto cobrado sobre a folha de pagamento das prefeituras.

O ato tornou sem efeito os pontos da medida provisória (MP) editada pelo governo que cancelavam o benefício conferido pelo Congresso às cidades. O GLOBO mostrou que a decisão gerou incômodo na Fazenda.

Em pronunciamentos públicos, Haddad vem reforçando o princípio legal de que nenhuma despesa pode ser criada sem compensação, em referência à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). É o caso da redução tributária para as prefeituras, com um impacto de R$ 10 bilhões nas contas do governo federal previsto para este ano.

Na manhã de hoje, o titular da Fazenda também mencionou um ‘atraso na agenda econômica’ e pediu ‘cobrança’ aos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

— Se nós queremos aparecer para o mundo como um país sério, temos que respeitar as nossas leis — declarou — A lei fiscal não é do Executivo. Não é uma lei que vale para nós, é uma lei que vale para o país. Vocês deveriam cobrar de todos os poderes uma colaboração com relação a isso — acrescenta

