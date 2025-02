A- A+

BRASIL Haddad diz que alívio no Orçamento de 2025 com pacote fiscal será maior que o previsto Impacto sobe de R$ 30 bilhões para R$ 34 bilhões

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que a economia absorvida no Orçamento de 2025 com o pacote fiscal aprovado no ano passado será maior que o estimado.

No total, o impacto de 2025 subiu de R$ 30 bilhões para R$ 34 bilhões.

O recurso será distribuído assim:

- Até agora, o impacto previsto pelas medidas de cortes de gastos para esse ano era de R$ 30 bilhões, sendo R$ 15 bilhões em economia efetiva e R$ 15 bilhões para acomodar pressão de outros gastos que vão crescer.

- Agora o ministro disse que os cálculos do Orçamento foram refeitos e as estimativas de impacto aumentaram para R$ 34 bilhões. São R$ 19 bilhões em economia nas contas públicas e R$ 15 bilhões para acomodar pressão como inflação mais alta.

Essas pressões são decorrentes principalmente da inflação maior que o previsto e novos gastos.

O governo ainda negocia como incluir o Pé-de-Meia no Orçamento.

Veja também