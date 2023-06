A- A+

BRASIL Haddad diz que Ata do Copom com possibilidade de corte de juros é "bom sinal" Ministro da Fazenda falou rapidamente com jornalistas, ao deixar evento sobre transição energética, em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (27), em conversa rápida com jornalistas, que ainda fará uma leitura atenta da Ata do Copom. Ele reconheceu, porém, como um “bom” sinal o trecho do documento que menciona um possível início do ciclo de corte na taxa básica de juros em agosto.

"Ainda vou ler com calma e falo com vocês. Mas é um bom sinal" disse Haddad.

Haddad participou de do evento "Yesterday, Today, Tomorrow" em Brasília, que fala sobre transição energética no país. Ele disse que ainda esta semana anunciará medidas do governo sobre esse tema.

"O Brasil se encontra em um momento muito especial. Estamos realinhando com os propósitos ecológicos. Lula determinou que todos os ministérios trabalhem pela transição. Esta semana vamos apresentar medidas, junto com a ministra Marina" disse Haddad.

