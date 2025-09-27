S�b, 27 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

Haddad diz que ataques hackers via Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor financeiro

Bancos, fintechs e provedores de TI no Brasil têm sido alvos de golpes que chegam a cerca de R$ 1 bilhão

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de créditoO ministro da Fazenda, Fernando Haddad apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de crédito - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ataques hackers a instituições financeiras envolvendo o Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor.

Bancos, fintechs e provedores de TI no Brasil têm sido alvos de golpes que chegam a cerca de R$ 1 bilhão. "As instituições podem ter prejuízos milionários", declarou o ministro durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

Leia também

• Haddad afirma que é 'normal' divergência com Galípolo sobre juros

• "Um ou dois setores da economia podem estar abusando de recuperação judicial", diz Haddad

• Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

O chefe da pasta apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de crédito que temem perder o mercado e defendeu o sistema de pagamento instantâneo.

"Se perder, o cara tem que ter oportunidade de usar o Pix se ele quiser." Ele citou também a investida do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que abriu investigação por conta do serviço. "É uma coisa de desinformado, o Pix é uma moeda digital soberana", declarou o ministro. "

Reportar Erro

Veja também

Newsletter