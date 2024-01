A- A+

fazenda Haddad diz que até o fim de janeiro vai "fechar a conta"para ampliar isenção de IR de 2 salários Novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412, com pagamento a partir de fevereiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta terça-feira (23) que a revisão da tabela de isenção de imposto de renda, para acomodar o novo salário mínimo, será definida até o fim deste mês. O presidente Lula confirmou nesta terça que o governo fará esse reajuste. No momento, a Fazenda estuda compensações para a ampliar a isenção.

O novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412, com pagamento a partir de fevereiro. Com isso, o reajuste na tabelas de isenção precisará ser feito.

"Está (em estudo). Até o fim do mês vamos ter essa conta" disse Haddad, ao ser questionado sobre o tema, em conversa com jornalistas.

Veja também

