Haddad diz que aumento de passagens áreas preocupa governo: "Cresceram 65% nos últimos quatro meses"

Ao ser indagado sobre aumento da inflação medida pelo IPCA na primeira quinzena de dezembro, o ministro da Fazenda, Fenando Haddad, disse que apenas um item está pressionando o índice de preços, as passagens aéreas. Segundo ele, as tarifas subiram 65% em quatro meses.

"Passagens aéreas cresceram nos últimos quatro meses 65%. E elas já estavam caras. O que nos preocupa na inflação é este item. Não há uma pressão uniforme"diz Haddad.

A prévia da inflação ficou em 0,40% em dezembro, 0,07 ponto percentual maior que a de novembro, quando variou 0,33%;

No ano, o resultado do IPCA-15 foi de 4,72%;

O resultado foi, em grande parte, influenciado pelo grupo de Transportes, com alta de 0,77% e impacto de 0,16 ponto percentual no índice geral, e puxado pelas passagens aéreas, que subiram 9,02% e exerceram o maior impacto individual no mês (0,09 ponto percentual).

