A- A+

Taxa Haddad diz que Brasil precisa levar juros a um dígito e não voltar mais a patamares elevados Em Salvador, ministro afirmou que juros altos podem afetar política fiscal e defendeu planejamento para novas medidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (6) que o Brasil precisa consolidar uma trajetória de queda da taxa básica de juros até chega a um patamar de um dígito e evitar o retorno a níveis elevados no futuro. A declaração foi feita durante reunião do Diretório Nacional do PT, em Salvador.

Haddad avaliou que o atual nível de juros ainda é restritivo e pode afetar tanto a atividade econômico quanto a própria política fiscal, caso provoque desaceleração excessiva da economia.

"Eu sei que o Banco Central é autônomo. (Gabriel) Galípolo é um companheiro que foi apoiado, trabalhou comigo, chegou lá pela mão do presidente Lula. Eu tenho dito que eu acho que a taxa de juro está restritiva num patamar que pode comprometer, inclusive, o trabalho fiscal, porque a partir do momento que a economia começar a desacelerar demais, você vai ter um rebatimento na política fiscal", afirmou.

O ministro destacou o último comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) que sinalizou a possibilidade de uma trajetória de cortes mais consistentes. Ele disse que defende essa estratégia desde o ano passado.

"Eu tenho dito desde o ano passado que eu achava que já era hora de começar a pensar numa trajetória consistente para não voltar mais. Nós temos que ir por um juro de um dígito e nunca mais pensar em juro de dois dígitos no Brasil", declarou.

Haddad afirmou que, mesmo com restrições, a economia brasileira tem condições de crescer e sustentar uma política de juros mais baixos.

"Nós podemos crescer porque esse país aqui é um milagre, né? E a gente tem alguns expedientes para fazer com que a economia, mesmo com essa taxa, tenha um crescimento mínimo garantido", disse.

Escala 6x1 e tarifa zero

No mesmo evento, o ministro comentou propostas defendidas por setores do PT, como o fim da escala 6x1 e a adoção da tarifa zero no transporte público. Segundo Haddad, as duas medidas têm impactos distintos do ponto de vista fiscal.

"A escala 6x1 não tem impacto fiscal. Mas, por exemplo, a tarifa zero tem. Então, preciso desenhar um programa que tenha consistência", afirmou.

O ministro disse que qualquer iniciativa, principalmente em relação à tarifa zero, precisa ter fonte de financiamento definida para evitar recuos futuros.

"Porque se não tiver consistência, vai ter que voltar atrás. Agora, se for uma coisa consistente, sustentável, como é que nós vamos financiar o transporte para o público se não for pela tarifa? Tem jeito? Tem. Qual? Nós temos que desenhar isso", declarou.

Haddad afirmou que o governo estuda diferentes cenários para subsidiar uma eventual proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro, a viabilidade de políticas públicas nessa área depende de planejamento e de soluções técnicas.

"Nós estamos trabalhando em cenários que permitirão ao presidente incluir ou não essa proposta no seu plano de governo. Mas, se ele o fizer, ele vai poder explicar na televisão como ele vai fazer", disse.

Veja também