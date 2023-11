A- A+

Política Monetária Haddad diz que busca por melhor resultado fiscal "não vem da cabeça do ministro" Titular da Fazenda defendeu parceria entre Poderes para ajudar na queda de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (6) que há espaço para trazer um patamar de juro civilizado ao Brasil, desde que haja compromisso dos Três Poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele disse que cada um dos poderes deve entender o impacto de duas decisões e que a busca pelo melhor resultado fiscal não vem da "cabeça do ministro".

A taxa Selic, que baliza o mercado, está atualmente em 12,25%, depois que o Comitê de Política Monetária (Copom) começou o ciclo de redução em agosto passado, quando a taxa estava em 13,75%.

"Não falo isso para provocar, mas é preciso de parceria entre os Três Poderes. O judiciário tem que entender o impacto de suas decisões, assim como o Executivo e o Legislativo. É preciso dar transparência aos números para que não seja tomada uma decisão errada. Quanto mais informada a sociedade estiver, incluindo os governadores, melhor a qualidade da decisão tomada e menor o risco à frente" afirmou Haddad durante evento do banco BTG Pactual, em São Paulo, que discute a situação da economia brasileira.

Haddad vem fazendo esforços para reduzir a erosão da arrecadação federal de impostos, impactada por decisões do Judiciário. A principal foi a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que retirou o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo de PIS e Cofins, o que gerou créditos bilionários a empresas, que, segundo Haddad, vem sendo abatidos do fluxo de arrecadação. A decisão é retroativa a 2017.

"Essa decisão gerou um estoque de dívida que não está sendo pago como precatório, mas tem sido abatido do fluxo de arrecadação" afirmou Haddad.

Veja também

Receita Federal Amazon recebe certificação do governo e passa a ter compras de até US$ 50 isentas