Medida provisória Haddad diz que chegará a 'denominador comum' sobre MP alternativa ao IOF e critica resistências Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Haddad destacou que a proposta visa cortar privilégios tributários que não fazem sentido, mas admitiu que o processo é delicado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo chegará a um “denominador comum” nas negociações da Medida Provisória alternativa ao aumento do IOF, que precisa ser aprovada até esta quarta-feira para não perder seus efeitos. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Haddad destacou que a proposta visa cortar privilégios tributários que não fazem sentido, mas admitiu que o processo é delicado.



— É difícil cortar privilégios no Brasil, mas ninguém pode piscar, porque se piscar vamos ter um problema. Tenho visto muita boa vontade. O debate acontece, é acalorado, mas no final do dia se chega a um denominador comum — afirmou o ministro.

