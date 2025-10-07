Ter, 07 de Outubro

Medida provisória

Haddad diz que chegará a 'denominador comum' sobre MP alternativa ao IOF e critica resistências

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Haddad destacou que a proposta visa cortar privilégios tributários que não fazem sentido, mas admitiu que o processo é delicado

Fernando HaddadFernando Haddad - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo chegará a um “denominador comum” nas negociações da Medida Provisória alternativa ao aumento do IOF, que precisa ser aprovada até esta quarta-feira para não perder seus efeitos. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Haddad destacou que a proposta visa cortar privilégios tributários que não fazem sentido, mas admitiu que o processo é delicado.
 

— É difícil cortar privilégios no Brasil, mas ninguém pode piscar, porque se piscar vamos ter um problema. Tenho visto muita boa vontade. O debate acontece, é acalorado, mas no final do dia se chega a um denominador comum — afirmou o ministro.

