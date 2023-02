A- A+

banco central Haddad diz que comunicado do BC poderia ser "mais generoso" em relação às medidas do governo Lula Instituição decidiu pela manutenção da taxa de juros em 13,75% e citou "fatores de risco"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite da última segunda-feira (06) que esperava um comunicado mais "generoso" do Banco Central em relação às medidas adotadas pelo governo Lula. Na última quarta-feira, a instituição decidiu pela manutenção da taxa de juros em 13,75% e citou “fatores de risco” na economia, com conjuntura incerta no âmbito fiscal e inflação longe da meta.

Nesta terça-feira (07), em meio às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central, a autoridade monetária alertou novamente para os riscos da política fiscal expansionista. Haddad ressaltou que a “situação fiscal inspira cuidados’’, e falou em herança do governo Bolsonaro:

Nós não vamos em 30 dias de governo resolver um passivo de R$ 300 bilhões que foi herdado do governo anterior. Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas, eu anunciei no dia 12 que nós vamos perseguir resultados melhores. Nesse em participar, eu penso que a nota (comunicado) poderia ser um pouco mais generosa com as medidas que nós já tomamos. Vamos harmonizar a política fiscal com a política monetária, uma ajudando a outra, disse o ministro.

A equipe econômica do governo Lula apresentou em janeiro as primeiras medidas para melhorar as contas públicas em 2023, com destaque para ações visando aumento de arrecadação em R$ 192,7 bilhões. O ministro da Fazenda também disse também nesta segunda-feira que está trabalhando pela votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e no Senado antes do recesso de julho deste ano.

Eu vejo muito o amadurecimento das duas Casas, tanto Câmara quanto Senado, de buscar esse resultado. Haveria chance de votar no primeiro semestre. Nós fomos diligentes, trabalhamos duro. Há quem diga que é preciso seis meses, lá em agosto. Mas eu acredito que antes mesmo do recesso do meio do ano seja possível votar. Vou trabalhar por isso, disse.

O ministro fala em "justiça tributária" com a nova reforma e cita que a finalidade maior é garantir “segurança jurídica” e “transparência” para o orçamento público federal.

