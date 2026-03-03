Ter, 03 de Março

Economia

Haddad diz que conflito no Oriente Médio não muda, por ora, perspectiva de queda de juros no Brasil

Ministro destaca que impacto na economia depende de como se dará a evolução do conflito

Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a escalada de tensão no Oriente Médio — após ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã — ainda não altera, no curto prazo, o cenário esperado de cortes na taxa básica de juros. Segundo ele, o impacto sobre a economia brasileira ainda depende da evolução do conflito.

Em entrevista ao programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional, o ministro destacou que episódios dessa dimensão costumam afetar variáveis como câmbio e expectativas de inflação, mas ponderou que seria precipitado decretar uma mudança brusca na política monetária.

— Tudo é uma questão de momento, nós estamos falando de hoje. A gente não sabe como é que esse conflito vai acontecer, como é que as coisas vão suceder, mas é muito cedo para falar de uma reversão do que está mais ou menos contratado, que é um ciclo de cortes — disse.

Haddad voltou a comparar a taxa de juros a uma “dose de remédio”, dizendo que tanto excesso quanto falta prejudicam a economia. Ele reforçou que o Banco Central deve analisar a trajetória de preços, endividamento das famílias e crédito às empresas antes de decidir a intensidade dos cortes.

— Acertar a dose é a arte da política monetária. Você conduz as expectativas, você não pode se colocar como espectador de arquibancada. Você é um player e você tem que saber fazer conduzir as expectativas e a política econômica na direção correta para aplicar a dose correta — afirmou.

A próxima reunião do Copom está marcada para 17 e 18 de março, quando o mercado espera que o ciclo de afrouxamento finalmente comece.

Brasil é menos vulnerável ao choque do petróleo

Apesar da deterioração geopolítica — que inclui ataques a pontos estratégicos da região e relatos de restrições ao trânsito no Estreito de Ormuz, por onde passa boa parte do petróleo mundial — Haddad afirmou que o Brasil tem condições de resistir ao choque. Ele citou fatores estruturais, como as reservas cambiais, o pré-sal e o fato de o país ser exportador líquido de petróleo.

— O Brasil é grande o suficiente para se preparar e é autônomo o suficiente. O Brasil não depende de petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, sobretudo graças ao pré-sal, fruto de investimentos na Petrobras no segundo governo Lula — afirmou.

Conflito é “movimento estratégico” e envolve disputa com a China

O ministro também avaliou que o avanço militar na região tem relação direta com a disputa entre Estados Unidos e China, que depende de mais de 10 milhões de barris de petróleo importado por dia.

— Todas essas movimentações têm muito a ver com a China, mesmo na Venezuela quanto no Irã. A questão é o petróleo e a dependência da China da importação de 11 a 12 milhões de barris por dia de petróleo. Então são movimentos geopolíticos estratégicos que estão por trás disso, e um certo inconformismo com este advento, com essa novidade no cenário geopolítico internacional que é a força econômica e militar da China, que se tornou um desafio para o Ocidente.

