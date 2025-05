A- A+

RECEITAS Haddad diz que contingenciamento ocorre por circunstâncias ocorridas após envio do PLDO Segundo o ministro, o governo trabalha para garantir menos inflação e juros e com mais crescimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou nesta quinta-feira, 22, que o anúncio do contingenciamento de R$ 20,7 bilhões, motivado pela frustração de receitas, deve-se a circunstâncias ocorridas após o envio da lei orçamentária ao Congresso.

Ele citou, por exemplo, a não compensação integral da desoneração da folha dos 17 setores, aprovada pelo Congresso; a greve de servidores da Receita Federal, que, segundo Haddad, afeta o desempenho da arrecadação e traz consequências que estão sendo avaliadas; e a taxa de juros prevista para o ano acima do nível estabelecido pelo Orçamento.

"São questões que surgiram depois da entrega do Orçamento e precisam ser consideradas na sua execução", disse ele, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.

Segundo Haddad, o governo trabalha para garantir menos inflação e juros e com mais crescimento. Ele afirmou que a determinação dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fazer o necessário para fortalecer o arcabouço fiscal.

"Estamos tomando essa medida (de contenção) agora que ao longo do ano vão ser complementadas por outra com objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas", disse Haddad. O monitoramento do Orçamento, segundo ele, é feito diariamente pela equipe econômica.

Ele reforçou que o Brasil vive um ambiente saudável para crescimento muito acima dos últimos anos e lembrou que o País sai de 10 anos de déficit crônico, na casa de 2% do PIB.



Será feito o necessário para entrega do superávit primário perto do centro da meta

Haddad afirmou que não é preciso prever a execução ao longo do ano, mas garantiu que o acompanhamento é feito diariamente pela equipe econômica. Segundo ele, neste momento, medidas anunciadas pelo governo parecem ser suficientes para cumprir o arcabouço.

Haddad reiterou que a equipe econômica fará o necessário para entregar o resultado primário perto do centro da meta, de déficit zero.

Ele reforçou que pessoas do mercado previam necessidade menor de contenção de gastos, mas o governo optou por ser transparente.

Haddad garantiu que a caixa-preta do Orçamento está 100% aberta e todos podem fazer suas contas. "Estamos tomando essa medida (de contenção) agora, que, ao longo do ano vão ser complementadas por outra, com objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas", disse, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.



Previdência é ainda um desafio para o Brasil

O ministro disse nesta quinta-feira, 22, que a despesa com Previdência é ainda um desafio para o Brasil, além dos gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tem alto índice de judicialização. O tema, segundo ele, está no radar da equipe econômica.

Em relação ao BPC, Haddad afirmou que o assunto está sendo tratado pelo ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias.

"O programa tem alto índice de judicialização. Então não é uma coisa que está na competência exclusiva do Poder Executivo", disse ele.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.



Medida sobre IOF não vai incidir sobre dividendos no exterior

Haddad declarou que a medida relativa ao IOF que será anunciada ainda nesta data não incidirá sobre dividendos vindos do exterior. O ministro não forneceu detalhes sobre a medida, que faz parte do esforço do governo para assegurar o cumprimento da meta fiscal.

Questionado diversas vezes pela imprensa sobre essa mudança no IOF, Haddad se limitou a dizer que "a verdade vai vir à tona" durante a coletiva marcada para às 17 horas, que, segundo ele, "não é nada de outro mundo".

O ministro também declarou que não pode ceder a "esse tipo de chantagem", ao evitar antecipar detalhes, em referência à repercussão nas redes sociais após a divulgação antecipada do tema pela imprensa.

Veja também