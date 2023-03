A- A+

BRASIL Haddad diz que conversa com Lula e Campos Neto sobre nomes para diretoria do Banco Central Mandatos de diretores de Política Monetária e Fiscalização venceram no fim de setembro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (6) que tem levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomes que estão sendo sugeridos para ocupar as diretorias do Banco Central. Ele disse que também conversa com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, sobre o assunto.

Os diretores de Política Monetária, Bruno Serra, e Fiscalização, Paulo Souza, já terminaram seus mandatos, mas continuarão no Banco Central até Lula decidir. O governo ainda não bateu o martelo sobre novas indicações ou eventual recondução aos cargos.

— Estou levando a conhecimento dele (Lula) nomes que estão sendo sugeridos e ele, certamente, vai procurar conhecer o currículo e o histórico dessas pessoas — disse o ministro.



Haddad disse que está conversando, “sem restrição”, também com Campos Neto. Mas deixou claro que a decisão final será do presidente da República.

— Ele (Campos Neto) tem conversado comigo sobre isso também. Não tem nenhuma restrição e eu estou encaminhando ao presidente Lula, que vai ser a pessoa que por lei definirá os novos diretores — afirmou Haddad.

As duas diretorias são as primeiras vagas abertas no BC durante o governo Lula. O principal alvo de disputa é a de política monetária. Lula, Haddad e outros integrantes da equipe do governo têm feito duras críticas aos juros elevados aplicados pela autarquia.

Os diretores indicados serão sabatinados pelo Senado. Cabe à Casa dar ou não sinal verde às indicações.

