BRASIL Haddad diz que conversou com Galípolo, mas não detalhou medidas sobre IOF Ministro disse que não revê as medidas do Banco Central, assim como o BC não passa as medidas do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que conversou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o decreto publicado nesta quinta-feira com mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo ele, no entanto, os detalhes da medida não foram compartilhados.

Haddad explicou que mantém conversas regulares com Galípolo e que havia informado ao presidente do BC sobre a intenção da Fazenda de adotar medidas voltadas ao controle de gastos e aumento de arrecadação.

— Não há revisão. Eu não revejo decisões do Banco Central e o Banco Central não tem um procedimento de passar as medidas do governo. O que há é uma troca, um diálogo sobre economia, sobre a necessidade de corrigir despesas, corrigir receita, ordem de grandeza, mas não há uma abertura na minúcia. Um decreto do presidente não passa a redação pelo Banco Central, nunca passou.

Na quinta-feira (22), depois que o ministro deixou entrevista com jornalistas, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que Haddad e Galípolo haviam tratado das medidas de IOF antes do anúncio. Pouco depois, o ministro publicou em sua conta na rede social X que não houve "negociação" com o BC sobre o tema:

“Sobre as medidas fiscais anunciadas, esclareço que nenhuma delas foi negociada com o BC”, escreveu o ministro.

Ainda na coletiva de quinta-feira, Haddad criticou os vazamentos e rumores no mercado e negou a possibilidade de aumento de IOF sobre dividendos e transações financeiras. Nesta sexta, ele esclareceu que os boatos aos quais se referia giravam em torno de juros sobre capital próprio (JCP), dividendos e envio de lucros ao exterior — temas que, segundo ele, não estavam em discussão.

